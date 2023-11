Serie B, Ternana-Palermo 1-1

Casasola risponde a Lucioni

(DMN) Terni – secondo pareggio in altrettante partite per Roberto Breda nella sua seconda avventura sulla panchina della Ternana. Al vantaggio di Lucioni – ternano in maglia rosanero – ha risposto Casasola per il definitivo 1-1.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola (42′ st Favasuli), Łabojko (23′ st Pyyhtiä), De Boer, Corrado; Falletti (K); Raimondo, Distefano (35′ st Celli). A disp.: Brazão, Vitali, Mantovani, Sørensen, Luperini, Mărginean, Viviani, Dionisi, Favilli. All.: Roberto Breda

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (25′ st Buttaro), Lucioni, Marconi, Lund (41′ st Aurelio); Coulibaly (25′ st Henderson), Stulac (25′ st Segre), Gomes; Mancuso, Brunori (K), Di Mariano (35′ st Valente). A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Nedelcearu. All.: Eugenio Corini

Arbitro: Daniele Rutella (Enna)

Assistenti: Niccolò Pagliardini (Arezzo), Federico Votta (Moliterno)

IV Ufficiale: Claudio Allegretta (Molfetta)

VAR: Valerio Marini di Roma 1 (AVAR: Gianluca Manganiello di Pinerolo)

Marcatori: 31′ pt Lucioni (P.), 19′ st Casasola (T.)

Ammoniti: Corrado, Raimondo (T.); Coulibaly, Mateju (P.)

Espulsi: Corrado (T.)