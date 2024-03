Serie B, Ternana-Cosenza 1-0

Decide Pereiro

(DMN) Terni – importante vittoria in chiave salvezza per la Ternana di Roberto Breda che al al Liberati supera il Cosenza grande ad una perla da 25 metri di Gaston Pereiro. Nel prossimo turno le Fere affronteranno la Sampdoria in trasferta.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano (Cap.), Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci (42′ st De Boer), Pyyhtiä, Carboni; Pereiro (42′ st Dionisi), Raimondo (16′ st Favilli, 30′ st Distefano). A disp.: Franchi, Sørensen, Boloca, Dalle Mura, Żuberek, Faticanti, Łabojko, Favasuli. All.: Roberto Breda

Cosenza (4-4-2): Micai (Cap); Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta (35′ st D’Orazio); Marras (35′ st Crespi), Praszelik, Voca (21′ st Calò), Florenzi (21′ st Canotto); Mazzocchi, Antonucci (12′ st Forte). A disp.: Lai, Marson, Fontanarosa, Meroni, Cimino, Viviani, Novello. All.: William Viali

Arbitro: Daniele Minelli (sez. Varese)

Assistenti: Vito Mastrodonato (sez. Molfetta), Stefano Galimberti (sez. Seregno)

IV Ufficiale: Valerio Vogliacco (sez. Bari)

VAR: Lorenzo Maggioni (sez. Lecco), AVAR: Federico Dionisi (sez. L’Aquila)

Marcatori: 25′ st Pereiro (T.)