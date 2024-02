Serie B, Palermo-Ternana 2-3

Ritorno alla vittoria

(DMN) Palermo – il turno infrasettimanale sorride alla Ternana. La squadra di Roberto Breda torna dalla difficile trasferta in terra siciliana con il massimo della posta in palio. Con una grande prestazione i rossoverdi hanno superato il Palermo di Corini per 2-3 grazie alle reti di Pereiro, Pyyhtiä e Raimondo, quest’ultimo al nono gol in trasferta della sua stagione. Sabato al Liberati arriva la capolista Parma.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè (35′ st Vasic), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (13′ st Aurelio); Ranocchia, Claudio Gomes, Segre (28′ st Soleri); Di Mariano (28′ st Insigne), Brunori (Cap.), Traorè (13′ st Di Francesco). A disp.: Kanuric, Jensen, Stulac, Mancuso, Marconi, Henderson, Coulibaly. All.: Eugenio Corini

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano (Cap.), Dalle Mura; Casasola, Pyyhtiä (21′ st De Boer), Amatucci, Luperini (37′ st Łabojko), Carboni; Pereiro, Raimondo (37′ st Favilli). A disp.: Vitali, Boloca, Lucchesi, Sørensen, Zoia, Faticanti, Mărginean, Dionisi, Distefano. All.: Roberto Breda

Arbitro: Kevin Bonacina (sez. Bergamo)

Assistenti: Federico Fontani (sez. Siena), Marco Ceolin (sez. Treviso)

IV ufficiale: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)

VAR: Luigi Nasca sez. Bari (AVAR: Orlando Pagnotta sez. Nocera Inferiore)

Marcatori: 10′ pt Pereiro (T.), 19′ pt Lund (P.), 19′ st Pyyhtiä (T.), 29′ st Raimondo (T.), 50′ st Brunori (P.)