Appuntamento alle 16.30

Costumi e usanze degli antichi Umbri al centro di un’iniziativa del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto. Sabato 22 febbraio, infatti, bambini e ragazzi sono invitati a recarsi, alle ore 16,30, in via Sant’Agata, 18/A per creare vestiario, accessori e partecipare ad una festa. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0743 223277