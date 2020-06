“Promuovere il progetto della mobilità alternativa”

Approvata ieri in IV Commissione la mozione proposta dalla presidente Marina Morelli

Promuovere Spoleto, in Italia e all’estero, attraverso il progetto della Mobilità alternativa, facendone oggetto di divulgazione e di conoscenza anche in città soprattutto tra i giovani, per farne comprendere le straordinarie potenzialità, anche attraverso il video (https://bit.ly/30KyNs3) “che illustra brevemente, ma brillantemente i suoi percorsi e i suoi luoghi”.

Sono questi i contenuti della mozione approvata ieri all’unanimità dei presenti dalla IV commissione consiliare e proposta dalla presidente Marina Morelli.

Un invito, rivolto al Sindaco e alla Giunta, per fare in modo che “la singolare esperienza vissuta dalla città” possa entrare a far parte di un’azione di promozione turistica più ampia. Tra i diversi punti inseriti nella mozione c’è anche l’invito ad “agevolare l’apertura delle strutture museali locali al fine di completare il ventaglio delle offerte nell’ambito della Spoleto Card” e la proposta di “istituire a carattere consultivo […] l’Osservatorio permanente del turismo, così come previsto dal Regolamento comunale”, composto da rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria.