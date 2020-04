Primo caso di Coronavirus a Castel Ritaldi

Il sindaco Sabbatini: 《Il nostro concittadino presenta sintomi lievi e sta facendo tutte le cure necessarie. No allarmismi ma chiedo a tutti uno sforzo maggiore》

(DMN) Castel Ritaldi – nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile, é stato ufficializzato, dalle autorità competenti il primo caso di positività al Coronavirus Covid-19 nel territorio comunale di Castel Ritaldi.

“Sono stata contattata – ha detto il sindaco Elisa Sabbatini in un videomessaggio diffuso in serata – questa mattina dalla Dirigente sanitaria e successivamente é arrivata la comunicazione ufficiale che abbiamo un primo caso di positività anche a Castel Ritaldi. Dopo aver provveduto ad avviare tutte le procedure, mi sono interfacciata con i familiari ed ho portato loro i saluti istituzionali e quelli della comunità comunicando tutta la nostra vicinanza e la disponibilità a qualsiasi esigenza.

Il nostro concittadino presenta sintomi lievi, sta facendo tutte le cure necessarie di cui si sta occupando l’Azienda Sanitaria ed il medico di famiglia, é in quarantena presso il proprio domicilio già da qualche giorno. Non dobbiamo allarmarci, non ci dobbiamo spaventare ed essere ancora più rigidi. Invito tutti a rispettare le regole e restare a casa per salvaguardare la nostra salute, quella dei familiari e di tutta la comunità. Vi chiedo – ha concluso il sindaco – uno sforzo maggiore, insieme cercheremo di superare questo difficile momento“.