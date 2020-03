Marina Morelli: 《Siglare un impegno con chi ha a cuore le sorti dell’Ospedale di Spoleto 》

La nota stampa della consigliera comunale di Forza Italia

In occasione della riunione dei capigruppo del 24 febbraio 2020, alla quale fui invitata in rappresentanza della 4à commissione (sanità, sociale, scuole..) a inizio vicenda emergenza COVID – il problema era inizialmente legato alla chiusura delle scuole, presente anche Sindaco e Vice e un corrispondente di una testata nazionale, presi la parola sollecitando, ad essere vigili e pressanti anche sulla questione OSPEDALE dichiarando ” esperienza di vita insegna” e ” ricordiamoci che le migliori finanziarie spesso sono varate a Ferragosto ” : Diedi poi lettura di un testo che avevo prodotto per sollecitare e siglare un appello / impegno, con chiunque avesse a cuore le sorti dell’Ospedale di Spoleto poichè era prevedibile che in tempo di coronavirus il meccanismo del Piano Sanitario e delle integrazioni degli Ospedali aveva gioco facile.

Ad oggi sento il dovere di informare che non ho avuto la possibilità di convocare la commissione poiché dalla Presidenza non ho avuto via libera, avendo inteso sospendere le stesse.

Purtroppo, alla conferenza dei capigruppo tenuta in via telematica nella giornata di ieri non sono stata invitata.

Nessuno di noi è indispensabile ovvio, ma sento il dovere di ricordare che nel recente passato e non solo, la commissione ha prodotto lavoro di discreta importanza redatto e condiviso con le associazioni cittadine.

Condivido a titolo personale il testo reso pubblico ieri 26 marzo 2020 dalle stesse, che spero di sostenere e sviluppare a ogni livello.

Null’altro da aggiungere se non “FORZA SPOLETO”.

Marina Morelli