Spoleto, la Lega: “Chiudere parchi pubblici, aree di gioco per bambini e piste ciclabili”

Emergenza Coronavirus, la richiesta dei consiglieri comunali Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni, Militoni, Pompili e Proietti



“Chiudere subito parchi pubblici, aree di gioco per bambini e piste ciclabili, come già previsto da molti comuni umbri, per contenere il rischio di diffusione del contagio”.

È la richiesta dei consiglieri comunali della Lega a Spoleto, Giampaolo Fagotto Fiorentini, Riccardo Fedeli, Cesare Loretoni, David Militoni, Debora Pompili e Stefano Proietti.

“Condividiamo l’appello del Sindaco agli spoletini lanciato nell’ultimo video messaggio al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di corona virus – spiegano i consiglieri – Esortiamo anche noi gli spoletini a rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni. Tuttavia in questi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei nostri concittadini in merito a situazioni di assembramento in vari luoghi della città che vanno contro alle disposizioni di legge vigenti per contrastare il diffondersi del coronavirus.

È quindi necessaria una presa di posizione drastica al fine di limitare le possibilità di contagio nella nostra realtà che per fortuna non presenta ancora numeri così gravi. Quando l’incoscienza travalica le dovute accortezze, l’amministrazione locale può ergersi a tutore della salute pubblica inibendo l’accesso a luoghi nei quali si possono formare capannelli di persone e quindi crearsi le possibilità di contagi.

A tal proposito, come già previsto dai sindaci di molti comuni umbri e di tante città in Italia, chiediamo al sindaco di Spoleto di vietare attraverso un’ordinanza l’accesso a giardini pubblici, aree verdi comunali, parchi gioco per bambini e piste ciclabili del territorio comunale. Questo virus – concludono – sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale e l’economia locale, ma possiamo combatterlo e vincere questa battaglia solo se facciamo tutti la nostra parte”.