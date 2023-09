Manifestazione per l’ospedale, ci sarà anche la Confartigianato Imprese di Spoleto / Valnerina

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La Confartigianato Imprese di Spoleto / Valnerina parteciperà alla manifestazione di protesta del prossimo 27 Settembre indetta ed organizzata dal City Forum di Spoleto per le sorti sempre più oscure dell’Ospedale di Spoleto.

La Confartigianato di Spoleto, tra le prime Associazioni cittadine fondatrici del City Forum (ben 19 anni fa) ricorda che in diverse occasioni si è adoperata, unitamente a poco altre benemerite Associazioni per promuovere la diffusione, tra i cittadini e le imprese, del rischio di subire tagli importanti per il nostro nosocomio, riducendolo a poco più di nulla.

Purtroppo sono tanti e troppi gli anni trascorsi, varie amministrazioni di sx e di dx (alle quali il City Forum ha dato sempre, di fatto, un “senso di fastidio”) che si sono spese sempre per tranquillizzare sul futuro del San Matteo, mentre le reali volontà erano quelle di smontare un altare per trasferirlo altrove.

Il risultato ottenuto, è quello di questi giorni dove leggiamo di infinite proteste di cittadini arrabbiati per i numerosi disagi e per gli accresciuti pericoli per la salute delle persone.

Ciò detto la nostra Associazione parteciperà al corteo con una propria delegazione ed invita imprenditori e cittadini a farsi parte attiva per la buona riuscita dell’iniziativa.

Ne va della salute di ognuno di noi.

La Segreteria