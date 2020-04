Emergenza Coronavirus, Daleno : 《Orgoglioso e grato alla società dello Spoleto Calcio》

Il centrale difensivo biancorosso ringrazia la società per la vicinanza ai propri tesserati e pone l’accento sulla situazione in cui si trova il calcio dilettantistico a causa del Covid-19

(DMN) Spoleto – l’Emergenza economica scatenata da quella sanitaria legata alla diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19, non risparmia nessuno. Nemmeno il mondo del calcio. Un mondo fatto di due universi paralleli: quello che naviga nell’oro degli stipendi faraonici e quello, ben più vasto, degli stipendi dei ‘comuni mortali’. Quest’ultimo riguarda da vicino tutti i calciatori delle serie professionistiche e, soprattutto, di quelle dilettantistiche che con i rimborsi elargiti dalle rispettive società devono mantenere le proprie famiglie.