Il bollettino giornaliero della Regione del 25 marzo 2020

Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 25 marzo, 710 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 8, di cui 5 residenti nella provincia di Perugia, 3 in quella di Terni. I deceduti sono 19: 12 residenti nella provincia di Perugia e 7 in quella di Terni. Dei 710 pazienti positivi, 24 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 523 e 163 in quella di Terni.