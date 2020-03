Emergenza Coronavirus, continua la sanificazione delle strade di Spoleto

In campo tre squadre di Valle Umbra Servizi e mezzi e personale dell’A.Se.

Prosegue la sanificazione delle strade da parte di Valle Umbra Servizi Spa. Tre le squadre che, fino a ieri, hanno lavorato per garantire la tempestività degli interventi, seguendo un piano di lavoro che sta impegnando i mezzi innanzitutto nelle zone maggiormente abitate.

Attualmente risultano effettuati gli interventi in quasi tutto il centro storico, viale Trento e Trieste, viale Guglielmo Marconi (fino alla rotatoria), il quartiere “Casette” e l’area esterna della stazione ferroviaria (la sanificazione dei locali interni verrà effettuata direttamente da RFI).

Oggi le squadre VUS termineranno

• la zona del centro storico da piazza Pianciani, via Walter Tobagi e via Duomo a scendere (previsto l’intervento anche in via Campo dei Fiori);

• la zona di Villa Redenta, via Flaminia, via Fratelli Cervi e vie limitrofe;

• via Loreto, viale Martiri della Resistenza e vie limitrofe;

• Passo Parenzi, viale Guglielmo Marconi (dalla rotatoria in direzione Pontebari) e vie limitrofe

• San Giovanni di Baiano, San Venanzo e, da domani, San Martino in Trignano.

Anche l’A.Se. si è attivata per garantire gli interventi di sanificazione. Nella giornata di oggi sono previsti nelle frazioni di Eggi e Cortaccione.

Il programma degli interventi, che verrà comunicato quotidianamente attraverso la pagina Facebook del Comune di Spoleto, potrebbe subire delle variazioni. Le strade o i quartieri non conclusi, saranno oggetto di interventi di sanificazione nel giorno immediatamente successivo.