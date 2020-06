Clitunno, Fabio Botondi é il nuovo allenatore della Juniores

Il tecnico ternano guiderà i giovani biancazzurri nel campionato regionale A2

(DMN) Campello sul Clitunno – Fabio Botondi é il nuovo allenatore della formazione Juniores della Clitunno. Botondi, tecnico federale, da due stagioni in possesso del patentino Uefa B, conseguito con 120 su 140, guiderà i giovani biancazzurri nel campionato regionale A2.

Il tecnico ternano vanta un’esperienza ventennale in panchina avendo guidato numerose formazioni, sia giovanili che a livello di prima squadra, nel ternano, nel viterbese, nel folignate e nello spoletino.

“Sono molto felice di essere alla Clitunno – ha detto il tecnico raggiunto telefonicamente da DMN – dopo l’esperienza positiva alla Polisportiva C4 di Foligno, sono pronto a rimettermi in gioco in una società che ha grandi progetti e importanti ambizioni per i giovani” .