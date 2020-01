Carambola sulla Flaminia tra Spoleto e Terni

Più vetture coinvolte -foto

(DMN) Spoleto – un violento incidente stradale si é verificato nel primo pomeriggio di oggi (8), sulla Statale Flaminia tra Spoleto e Terni, a circa un chilometro dalla località di Molinaccio.

Da quanto si apprende dai primi testimoni, sarebbero coinvolte più autovetture (probabilmente tre) entrate in collisione per cause da verificare. Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118. Non si hanno notizie sul numero e sulle condizioni delle persone coinvolte. Il traffico sulla Statale, al momento, risulta molto rallentato. Sono consigliate strade alternative.

Seguono eventuali aggiornamenti