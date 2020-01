Spoleto, la Befana in volo su Piazza Garibaldi

Suggestiva iniziativa realizzata dalla Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco – foto

(DMN) Spoleto – é arrivata la Befana! Nel pomeriggio di oggi, la simpatica vecchietta con tanto di scopa, é scesa dal campanile della Basilica di San Gregorio per incontrare i numerosi bambini assiepati in piazza Garibaldi e distribuire loro dolci e caramelle. Presenti, tra la folla, anche il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, e numerosi tra componenti della Giunta e consiglieri comunali.

L’evento, é stato realizzato a dieci anni di distanza dall’ultima volta, grazie alla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana di Spoleto ed il distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco.

La festa, inserita nel cartellone degli eventi di Spoleto d’inverno, ha avuto il fine di mantenere viva nei bambini l’emozione dell’arrivo della Befana e di diffondere ancor di più in tutta la cittadinanza le finalità delle attività della Croce Rossa ed in particolare del Comitato di Spoleto, che non sono solo di natura socio sanitaria ma anche di coinvolgimento e promozione del benessere oltre che di aggregazione della collettività.