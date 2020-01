Spoleto,per La domenica dei sogni in scena “Becco di rame” tratto dal libro di Alberto Briganti

Domenica 26 gennaio ore 16.30 al Teatro Nuovo

Terz’ultimo appuntamento della dodicesima stagione di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni” – ideata per avvicinare le nuove generazioni e le famiglie alla magia del teatro – va in scena domenica 26 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti lo spettacolo “Becco di Rame” della compagnia Teatro del Buratto tratto dal libro di Alberto Briganti, adattato per il teatro da Ira Rubini e ideato e messo in scenda da Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco.

Becco di Rame è una storia vera. La storia di un’oca di razza Tolosa che una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la parte superiore del becco rischiando di non poter sopravvivere. Ma un veterinario, il dottor Briganti, ha un’intuizione geniale e crea una protesi di rame che le permette di continuare a vivere una vita normale nonostante la disabilità acquisita.

Lo spettacolo narra la sua storia, dall’inizio, quando è ancora un pulcino e viene portato nella fattoria dove si svolge l’intera vicenda agli incontri con altri personaggi: le galline, tre vecchie zie brontolone dal cuore tenero, i maiali, marito e moglie, che diventano genitori adottivi affettuosi e inseparabili e la cicogna, viaggiatrice instancabile che conosce il mondo, ideale di bellezza e libertà. Le relazioni che si instaurano tra i personaggi, hanno una loro evoluzione che procede di pari passo con la crescita del protagonista e con l’avvenimento più importante di tutta la storia, la perdita del becco.

La metafora del mondo animale aiuta ad affrontare con la giusta leggerezza ma con profondità temi importanti come quelli della diversità, della disabilità e dell’importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una fisicità diversa o un’abilità diversa rispetto a quelle ritenute “normali”.

CREDITI: musiche originali di Andrea Ferrario; in scena Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco; voci Francesco Orlando, Flavia Ripa, Valentina Scudieri, Nadia Milani, Serena Crocco; pupazzi Chiara De Rota, Linda Vallone; scenografie e oggetti Raffaella Montaldo, Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco; luci Marco Zennaro; direttore di produzione Franco Spadavecchia; Foto di scena Roberto Finizio.