Spoleto corre per la vita: emozioni e solidarietà con la Run4Hope

Lo sport che unisce davvero esiste, e oggi ha fatto battere il cuore di Spoleto più forte che mai. La Run4Hope, il Giro d’Italia podistico solidale, è arrivata in città trasformando una semplice staffetta in un potente messaggio di speranza e impegno concreto.

Nella giornata di oggi, il territorio spoletino è stato protagonista di una tappa: il percorso Spoleto – Cascia – Norcia.

La partenza da piazza della Vittoria ha visto la partecipazione attiva dell’assessore e runner Federico Cesaretti, da sempre vicino al mondo dello sport e delle associazioni, insieme alla consigliera Vania Buffatello, ai rappresentanti della consulta giovanile comunale e a numerosi atleti locali. Tra questi anche runner spoletini dell’Atletica 2S come Piergiorgio Conti e i bikers dell’MTB Spoleto, uniti da un unico obiettivo: correre per una causa che conta davvero.

Run4Hope non è soltanto una manifestazione sportiva. È un’onda che attraversa l’Italia portando con sé valori forti e concreti: partecipazione, condivisione e sostegno alla ricerca scientifica. Ogni chilometro percorso rappresenta un contributo reale, un passo avanti nella lotta contro la fibrosi cistica, a cui è dedicata l’edizione di quest’anno.

Spoleto ha risposto presente, con entusiasmo e cuore. E mentre la staffetta prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia, resta forte il messaggio lasciato in città: correre insieme può davvero cambiare le cose.

Per scoprire di più sull’iniziativa e seguire il percorso della staffetta: https://www.run4hope.it⁠�