Calcio a 7, al via le iscrizioni a San Martino in Trignano: torneo al via da fine maggio

Posted by Da Redazione 19/04/2026 - 15:00

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Torneo di Calcio a 7 organizzato dalla Pro Loco di San Martino in Trignano. L’evento sportivo, ormai appuntamento fisso per il territorio, prenderà il via a partire dalla fine del mese di maggio presso il campo in erba parrocchiale.

Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 24 maggio.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 3389603240.

Dal consiglio direttivo della Pro Loco arriva l’invito a partecipare numerosi a un’iniziativa che, negli anni, ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio, consolidandosi come uno degli eventi sportivi locali più attesi della stagione.

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