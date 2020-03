Coronavirus, de Augustinis: 《Aumenteremo i controlli. Restate a casa》

Il Dott. De Augustinis spiega l’impegno del Comune contro il virus e invita i cittadini a rimanere a casa

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Nel suo video messaggio alla popolazione, il Sindaco di Spoleto Dott. De Augustinis, ha comunicato il massimo impegno che il Comune, la Vus e l’Ase stanno ponendo nella lotta al Covid-19, attraverso misure eccezionali come la sanificazione delle strade. Questo procedimento, iniziato nelle zone più densamente popolate della città, sarà progressivamente svolto su tutto il territorio abitato, frazioni comprese.

Il Sindaco ha inoltre ribadito l’invito alla cittadinanza a non uscire dalle proprie abitazioni, se non per esigenze di primaria importanza, unico modo questo per vincere la battaglia contro l’epidemia.

Nella fase conclusiva del suo discorso De Augustinis ha ringraziato le forze dell’ordine per i controlli sul territorio comunale che, se necessario, saranno aumentati.