Campello sul Clitunno, ecco il progetto “A mano a mano”

Progetto nato dalla collaborazione tra Comune, Protezione Civile e Associazione Aurora

L’Associazione Aurora, in collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno e la Protezione Civile di Campello sul Clitunno, presenta #aManoaMano.

A mano consegneremo a chi ne ha bisogno, oltre al pacco alimentare e le mascherine di protezione individuali appartenenti alle misure di solidarietà, anche dei libri in regalo e delle proposte per trasformare un momento di crisi e difficoltà in un’ opportunità di cambiamento e di crescita.

“A mano a mano” cantava Rino Gaetano in una famosa canzone la speranza che rifiorisce e rinasce. Allo stesso modo con questa iniziativa vogliamo dare aiuto e amore, attraverso gesti concreti, affiancati da consigli pratici, riusciremo a mano a mano a rinascere e a superare questo momento di difficoltà.



In questi giorni difficili, e a tratti monotoni, l’Associazione Aurora vi propone delle attività da svolgere in casa, quindi in piena sicurezza rispetto alle norme ministeriali sul Covid-19, per migliorare la qualità delle vostre giornate. Attività che potrebbero non essere relegate solo a questo momento, ma costituire la base per un nuovo stile di vita.

Sempre più spesso, a causa della vita frenetica che ognuno di noi conduce, il tempo che si ha a disposizione da dedicare a se stessi, alla propria famiglia e ai propri interessi personali è davvero limitato. In questo momento storico difficile si può avere la possibilità di riflettere e riconsiderare se stessi in relazione a tutto ciò che ci circonda, quindi sfruttiamo al meglio questi giorni e prendiamo tutto ciò che di buono hanno da offrire cercando di vedere il lato positivo delle cose!

AUGURANDO A TUTTI UN FUTURO MIGLIORE E PIU’ SERENO