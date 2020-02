Riccardo Ridolfi e Alice Betto nella grande famiglia Brynje e Alaracing

Fausto Duranti: 《Siamo fieri di affiancare la nostra immagine a degli atleti di così grande spessore》

Si è svolta la scorsa settimana la cerimonia di presentazione dei due nuovi atleti che porteranno i marchi Brynje e Alaracing in giro per l’Italia e per il mondo. Ridolfi Riccardo, Campione Italiano Triathlon Cross, e Alice Betto, pluricampionessa di Triathlon e futura rappresentante nazionale alle Olimpiadi di Tokyo. La cerimonia si è svolta alla presenza di un folto pubblico, tra cui spiccavano la dirigenza e la presidenza del MTB Club Spoleto e l’assessore allo sport del comune di Spoleto, Massimiliano Montesi, che ha assistito in rappresentanza dell’amministrazione spoletina.

“Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Sono felicissima di essere entrata a far parte della famiglia Alaracing e di indossare l’intimo Brynje”, ha dichiarato la nazionale italiana a margine dell’evento. “Sono orgoglioso di poter rappresentare una realtà della mia città sia in Italia che all’estero”, ha invece affermato l’atleta spoletino. Importanti anche le parole di Fausto Duranti, direttore di Alaracing: “Siamo fieri di affiancare la nostra immagine a degli atleti di così grande spessore come Alice e Riccardo, il quale ho visto personalmente crescere nel mondo sportivo.”