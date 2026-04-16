Avviso per vendita di un’area di proprietà comunale

È online un avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, con contestuale presentazione di offerta, per la vendita di un’area di proprietà comunale, una porzione di terreno di circa 190 mq situata nei pressi del Cimitero Comunale di Crocemaroggia e identificata al Foglio 181, Particella 587. Sull’area insiste un’infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (telefonia mobile), realizzata in forza di un contratto di locazione con una società privata.

Il bene è inserito nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2026/2028”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25 settembre 2025. L’immobile risulta esente da vincoli, gravami, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli ed è libero da persone e cose, ad eccezione dell’impianto di telecomunicazione esistente.

L’avviso ha carattere esclusivamente esplorativo e non costituisce procedura di gara, ma è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, acquisire proposte utili per una eventuale successiva fase di contrattazione.

Il prezzo posto a base è fissato in un importo non inferiore a € 75.000,00, soggetto a rialzo. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione anticipata al momento della stipula dell’atto di compravendita, con tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario, inclusi quelli relativi al frazionamento catastale.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda, redatta secondo il modello allegato all’avviso, debitamente firmata dal legale rappresentante o procuratore e corredata da documento di identità in corso di validità, oppure firmata digitalmente.

Le istanze, complete di offerta, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it entro le ore 12.00 del 18 maggio 2026, riportando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’acquisto dell’area di proprietà comunale sita presso il Cimitero di Crocemaroggia”. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/qXVI9 e all’Albo Pretorio.