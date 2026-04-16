Protezione Civile: al via le iscrizioni al corso base

Diventare volontario della Protezione Civile e mettersi al servizio della comunità: è questo l’obiettivo del corso base 2026 promosso dal Comune di Spoleto, un percorso formativo gratuito rivolto a tutti i cittadini maggiorenni interessati a impegnarsi nelle attività di prevenzione e soccorso.

Il corso si svolgerà nella sede di via dei Tessili 15 a Spoleto e sarà articolato in otto lezioni serali, nei giorni feriali, dalle ore 20.30 alle 22.30, per un totale di circa 30 ore tra formazione teorica e pratica. Il percorso si concluderà con un esame finale presso il Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno, necessario per ottenere l’abilitazione come volontario operativo.

Il programma didattico prevede moduli che spaziano dalla conoscenza del Sistema di Protezione Civile all’analisi dei rischi (sismici, idrogeologici e ambientali), alla sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alla pianificazione delle emergenze. Ampio spazio sarà dedicato anche alle esercitazioni pratiche, con attività di montaggio tende, uso delle radiocomunicazioni e lettura della cartografia, oltre alle nozioni di primo soccorso e psicologia dell’emergenza.

Il corso rappresenta un passaggio obbligatorio per entrare a far parte del sistema regionale di volontariato e operare attivamente sul territorio. I volontari della Protezione Civile sono infatti impegnati non solo durante le emergenze e le calamità naturali, ma anche nelle attività di prevenzione, nel supporto durante eventi pubblici e nella diffusione della cultura della sicurezza tra cittadini e scuole.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere destinatario di misure di sicurezza o di prevenzione, di non essere stato destituito da pubblici impieghi ed essere in possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario.

L’attività di volontariato non è retribuita, ma richiede impegno, costanza e disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it, scrivere alla mail gruppo.comunale@comune.spoleto.pg.it o telefonare al numero 0743 222450.