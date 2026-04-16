Ducato Spoleto, talento 2012 in vetrina: Tommaso Federiconi conquista l’Atalanta! Due giorni da sogno a Bergamo

Trasferta da ricordare per Tommaso Federiconi, giovane promessa classe 2012 della Ducato Spoleto, protagonista di un’esperienza di alto livello in uno dei settori giovanili più importanti del del calcio italiano. Il giovane calciatore ha infatti preso parte a due intense giornate di allenamento con i pari età nerazzurri presso l’Atalanta BC Training Center di Brembate.

Accompagnato dal Presidente Michele Zicavo, dal Direttore Tecnico Fabrizio Fabris e dal sostegno dei genitori Marcello e Simona, Federiconi ha avuto l’opportunità di confrontarsi con un ambiente professionistico, mettendo in mostra qualità tecniche e carattere. Un’esperienza formativa preziosa, che rappresenta non solo un motivo di orgoglio per il giovane atleta, ma anche per tutta la società Ducato Spoleto, sempre più attenta alla valorizzazione dei propri vivai.

Allenamenti intensi, ritmi elevati e confronto diretto con una delle realtà più prestigiose del panorama calcistico giovanile italiano: Federiconi ha risposto con entusiasmo e determinazione, dimostrando di poter reggere il livello e di avere margini di crescita importanti.

Quella vissuta a Bergamo è molto più di una semplice trasferta: è un passo significativo nel percorso sportivo di Tommaso Federiconi. La Ducato Spoleto si gode il suo talento, mentre il giovane calciatore torna a casa con un bagaglio di esperienza che vale oro.