Serie B, Como-Ternana 2-1

Rimonta fatale

(DMN) Como – ancora una sconfitta per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Le fere tornano dalla trasferta di Como con zero punti in tasca, dopo aver subito una rimonta, concretizzata da una doppietta di Odenthal, che ha ribaltato il gol di Raimondo.

Como (3-4-1-2): Semper; Odenthal, Barba, Curto (33′ st Iannou); Iovine (10′ st Chajia), Bellemo (K), Kone, Sala (33′ st Cassandro); Verdi (10′ st Da Cuhna); Gabrielloni (25′ st Mustapha), Cutrone. A disp.: Vigorito; Solini, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Abildgaard, Vignali. All.: Moreno Longo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Favasuli (20′ st Pyyhtiä), Łabojko, Luperini (28′ st Distefano), Corrado (35′ st Celli); Falletti (K, 35′ st Mărginean), Favilli (20′ st Raimondo). A disp.: Brazão, Vitali, Celli, Lucchesi, Sørensen, Travaglini, Viviani, Dionisi. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)

Assistenti: Federico Fontani (Siena), Federico Votta (Moliterno)

IV Ufficiale: Francesco Burlando (Genova)

VAR: Daniele Paterna di Teramo (AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore)

Marcatori: 29′ st Raimondo (T.), 38′ e 50′ st Odenthal (C.)

Ammoniti: Cutrone e Kone (C.); Łabojko, Distafano e l’allenatore Lucarelli (T.)