Serie B, Brescia-Ternana 0-0

(DMN) Brescia – prezioso pareggio in chiave salvezza per le Fere di Roberto Breda. Al ‘Rigamonti’ la Ternana, con una bella prova di squadra, strappa un pari a reti inviolate che permette di muovere la classifica in vista dello scontro diretto con l’Ascoli di sabato prossimo.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli (Cap.), Paghera (18′ st Van de Looi), Besaggio (1′ st Bertagnoli); Bianchi (36′ st Ferro), Galazzi (18′ st Bjarnason); Moncini. A disp.: Avella, Huard, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Papetti. All.: Rolando Maran

Ternana (3-5-2): Vitali, Dalle Mura, Capuano (Cap., 29′ st Boloca), Lucchesi; Casasola, Luperini (42′ st Faticanti), Amatucci, De Boer, Carboni (18′ st Dionisi); Pereiro (18′ st Distefano), Raimondo (18′ st Favasuli). A disp.: Franchi, Zoia, Viviani, Łabojko, Pyyhtiä, Mărginean. All.: Roberto Breda

Arbitro: Kevin Bonacina (sez. Bergamo)

Assistenti: Marco D’Ascanio (sez. Ancona), Fabrizio Ricciardi (sez. Ancona)

IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)