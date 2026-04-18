Nuovo volto, nuova squadra, stessa passione: Due Mondi News cambia marcia

Dopo oltre dieci anni di storie raccontate e traguardi condivisi, Due Mondi News si rinnova radicalmente: un nuovo volto e uno spirito intraprendente animano oggi la nostra squadra, fatta di persone che hanno scelto con entusiasmo di lavorare a questo progetto e che sono pronte, ogni giorno, a mettersi al vostro servizio per offrirvi un’informazione d’eccellenza.

Abbiamo deciso di mandare in pensione il nostro vecchio sito internet. Da oggi è online una piattaforma più moderna, completa e pensata per offrirvi un’esperienza di lettura ancora migliore. Il nuovo sito è più bello, veloce e facile da consultare, sia da desktop che da smartphone, con una grafica rinnovata e contenuti ancora più ricchi e organizzati.

​Abbiamo completamente ridisegnato le categorie per permettervi di trovare facilmente tutte le notizie, sezione per sezione, direttamente dalla home page. Il nostro obiettivo è offrirvi un’informazione sempre più chiara, accessibile e aggiornata in tempo reale. Le notizie più importanti verranno inoltre condivise tempestivamente sui nostri canali social per raggiungervi ovunque siate.

​Con il nuovo corso di Due Mondi News aumenteranno i contenuti originali: interviste, approfondimenti, reportage e ampie gallerie fotografiche per raccontare la città anche attraverso le immagini. Continueremo a darvi notizie su cronaca, cultura, politica e sport, mantenendo sempre uno sguardo imparziale e attento alla realtà del territorio. Troveranno spazio anche le comunicazioni degli enti locali, i servizi utili e tante informazioni di interesse per i cittadini.

​Il nostro giornale nasce e cresce a Spoleto, ma con questo nuovo progetto vogliamo ampliare lo sguardo su tutta l’Umbria, con particolare attenzione ai comuni limitrofi, per raccontare in modo ancora più completo il territorio e le sue dinamiche.

​Due Mondi News è un giornale online gratuito e tale resterà. Per continuare a garantire un’informazione libera e di qualità abbiamo però bisogno del vostro supporto. Ci rivolgiamo ad aziende, professionisti e attività ricettive: sul nostro sito sono disponibili spazi pubblicitari e banner per promuovere la vostra attività e, allo stesso tempo, sostenere il nostro lavoro editoriale.

​La redazione è sempre a vostra disposizione: per chi desidera promuovere la propria impresa, ma anche per chi vuole segnalare notizie, eventi o questioni di interesse per la comunità spoletina e non solo. Potete contattarci via email all’indirizzo redazione@duemondinews.com oppure, da oggi, anche tramite WhatsApp al numero +39 333 6412040.

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La Redazione di Due Mondi News