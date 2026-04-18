È uscito il n.14 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Penultima fatica della Redazione di “VISTI DALLA TRIBUNA”, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. Un numero che si preannuncia ricco di notizie particolarmente interessanti ed attuali. Ad iniziare dalla lotta alle truffe perpetrate agli anziani. Ne parla il criminologo e maggiore dei Carabinieri in quiescenza, Francesco Caccetta nell’intervista realizzata da Simone Fagioli. Processo Papadia. L’avvocato Emilio Malaspina, legale di parte civile dell’associazione “Per Marta e Per Tutte” commenta la sentenza della Corte di Assise di Terni con il direttore Renzo Berti. “Terremoto” in casa Spoleto. Le onde sismiche, provenienti da Oltre la Somma, fanno cadere la panchina dell’allenatore Marco Isidori, chiamato diciassette partite fa alla guida della squadra per dare un aiuto alle finanze anemiche della società biancorossa e che sarebbe stato fatto cadere da una congiura di alcuni “senatori” dello spogliatoio. Sarà vero che, a vestire i panni di Bruto, sia stato anche il suo secondo Emmanuele “Momo” Loretoni? Tutte le indiscrezioni nel commento di Renzo Berti. L’allenatore Lorenzo Cardarelli svela a Roberto Mattia gli umori della sua Pontevecchio alla vigilia dello spareggio salvezza contro Colarieti e compagni. Il Punto del campionato fa le pulci alle squadre di testa ed a quelle invischiate nella lotta per non retrocedere dell’Eccellenza. Alessandro Picotti racconta la storia di Angelo Montenovo, il giovane bomber spellano partito dalla Virtus Spoleto e giunto ai fasti della massima serie con la Spal. In questa edizione, i riflettori sono puntati su un personaggio tanto genuino quanto carismatico dello sport spoletino: Cristiano Bonacci, novello emulo di Forrest Gump. “Ciao Pe’!”. Gli amici e gli sportivi ricordano Giuseppe Picotti, talentuoso calciatore e scrittore spoletino scomparso sei anni fa. Buona lettura a tutti!

VISTI DALLA TRIBUNA N.14 – DOWNLOAD