ZTL: nuova disciplina della circolazione

Firmata l’ordinanza che sarà in vigore dal 2 ottobre 2023 al 1 aprile 2024

Definita la nuova disciplina della circolazione della Zona a Traffico Limitato A.

Da lunedì 2 ottobre 2023 a lunedì 1 aprile 2024 l’accesso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura sarà consentito nei giorni feriali, mentre è previsto il divieto di transito per i non autorizzati il sabato e festivi.

Invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano): per i non autorizzati l’accesso non sarà consentito sia nei giornali feriali che nei prefestivi e festivi. ​