ZTL: i nuovo orari a partire da oggi

Da lunedì 29 settembre entrano in vigore i nuovi orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) A.

Fino al 29 marzo 2026 il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura, sono vietati ai non autorizzati, con chiusura dei varchi h24, il sabato, nei prefestivi infrasettimanali (31 ottobre, 24 dicembre, 31 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026) e nei festivi.

Conseguentemente sarà possibile accedere nell’area della ZTL A tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Confermati gli orari per il transito e la sosta nella sottoarea ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano). Sempre dal 29 settembre 2025 al 29 marzo 2026 l’accesso continuerà ad essere vietato ai non autorizzati h24 e 7 giorni su 7. ​