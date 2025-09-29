ZTL: i nuovo orari a partire da oggi

  • Redazione
  • Settembre 29, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • Da lunedì 29 settembre entrano in vigore i nuovi orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) A.

    Fino al 29 marzo 2026 il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura, sono vietati ai non autorizzati, con chiusura dei varchi h24, il sabato, nei prefestivi infrasettimanali (31 ottobre, 24 dicembre, 31 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026) e nei festivi.

    Conseguentemente sarà possibile accedere nell’area della ZTL A tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

    Confermati gli orari per il transito e la sosta nella sottoarea ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano). Sempre dal 29 settembre 2025 al 29 marzo 2026 l’accesso continuerà ad essere vietato ai non autorizzati h24 e 7 giorni su 7. ​

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....