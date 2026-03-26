ZTL: i nuovi orari in vigore dal 4 maggio al 13 settembre

  • Redazione
  • Marzo 26, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 101

    • è stata firmata dal sindaco Andrea Sisti l’ordinanza relativa agli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato.

    Fino a domenica 3 maggio saranno prorogati gli attuali orari della ZTL A, con accesso consentito h24 dal lunedì al venerdì ed il divieto per i mezzi non autorizzati nel sabato e nei giorni festivi.

    A partire da lunedì 4 maggio e fino a domenica 13 settembre, saranno invece in vigore i nuovi orari per il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via esterna delle mura.

    Nei giorni feriali la ZTL A sarà aperta dalle ore 6.00 alle 20.30, mentre nei prefestivi e festivi la zona sarà chiusa al transito dei mezzi non autorizzati h24.

     

    Restano invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano), con la chiusura h24 prevista sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.

    Share

    Articolo precedente

    Inaugurata la panchina rossa in ricordo di Laura Papadia

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....