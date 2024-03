Ztl, gli orari di accesso prorogati fino al 1 maggio

Dal 2 maggio al 29 settembre entrano in vigore i nuovi orari

Gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A, che in base all’ordinanza n. 117 del 29 settembre scorso saranno in vigore fino a lunedì 1 aprile, sono stati prorogati fino all’1 maggio prossimo.

Di fatto l’accesso ai varchi di viale Giacomo Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura sarà consentito nei giorni feriali, mentre resterà vietato il transito per i non autorizzati nei giorni prefestivi e festivi.

Dal 2 maggio al 29 settembre 2024, sempre per quanto riguarda la ZTL A, nei giorni feriali i varchi saranno chiusi da mezzanotte alle 06.00 e dalle ore 19.30 a mezzanotte, mentre nei giorni prefestivi e festivi il divieto di accesso ai non autorizzati sarà h24.

Confermati gli orari per la sottoarea ZTL A1. Dal 2 aprile al 29 settembre 2024 il transito e la sosta, con ingressi da via della Trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano), sono vietati ai non autorizzati sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.​