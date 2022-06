ZTL e percorsi di mobilità: nuovi orari per il Festival dei Due Mondi

Gli orari in vigore dal 24 giugno al 10 luglio 2022

Nuovi orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A in occasione del 65° Festival dei Due Mondi. Da domani, venerdì 24 giugno a domenica 10 luglio la ZTL A (varchi di viale Giacomo Matteotti – quadrivio, piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura) sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle 17.00 e vietato nei prefestivi e festivi h24.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione nella ZTL A1 (ingressi da via della Trattoria e via Brignone 2° tratto – chiesa di Sant’Ansano) è stata confermata la chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.

Dal giorno 11 luglio al 2 novembre 2022, gli orari di vigenza della ZTL A torneranno ad essere disciplinati dall’ordinanza sindacale n. 38 del 23 marzo 2022 (dal lunedì al venerdì l’accesso sarà consentito dalle ore 6.00 alle 19.30 e vietato nei prefestivi e festivi h24).

Per garantire una maggiore fruibilità dei parcheggi di struttura, durante il periodo di svolgimento della 65ª edizione del Festival dei Due Mondi, i percorsi meccanizzati al servizio dei parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina, saranno aperti fino alle ore 24.00 di tutti i giorni della manifestazione con prosecuzione senza

soluzione di continuità fino alle 01.00 del giorno successivo, con esclusione della giornata finale del 10 luglio 2022, quando l’apertura verrà garantita fino alle ore 2.00 di lunedì 11 luglio 2022.

Sempre durante il periodo del Festival dei Due Mondi, i titolari di permessi ZTL A e B, categoria RB e D, muniti di abbonamento per la sosta nelle aree regolamentate con parcometro, sono autorizzati a sostare in tutte le aree di sosta a pagamento, ubicate nel centro storico, indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.​