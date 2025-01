“Ztl? Avanti con criterio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il progetto della Mobilità Alternativa è tra i punti al centro del confronto dei rappresentanti del Pd attraverso approfondimenti e incontri con residenti, commercianti, ristoratori e albergatori.

Lo spopolamento del centro storico, reso ancor più evidente dai cantieri per la ricostruzione dal terremoto, impone una riflessione completa in ogni suo aspetto. Da un lato c’è l’esigenza di ottemperare al progetto per non perdere i 600 milioni di finanziamento del Ministero, dall’altra la premura di non mortificare le attività commerciali e ricettive. Il Pd ritiene che la soluzione percorribile sia quella di mantenere il posizionamento dei varchi allo stato attuale e di ampliare gli orari e i periodi di apertura per l’accesso in centro in base alla stagionalità e agli eventi.

Attualmente il progetto è stato inviato al Ministero e si prevede che per le eventuali autorizzazioni ci vorrà almeno un anno. Tempo che sarà utilizzato per apportare quegli accorgimenti che il Pd ritiene necessari per non mortificare le attività economiche oggi più che mai in crisi con i costi dell’energia in continuo aumento che colpiscono l’intera filiera e le famiglie.