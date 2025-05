ZTL A: i nuovi orari fino al 28 settembre

A partire da oggi, venerdì 2 maggio e fino al 28 settembre, saranno in vigore i nuovi orari per il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via esterna delle mura.

Nei giorni feriali la ZTL A sarà aperta dalle ore 6.00 alle 20.30, mentre nei prefestivi e festivi la zona sarà chiusa al transito dei mezzi non autorizzati h24.

Restano invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano), con la chiusura h24 prevista sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.