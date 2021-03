ZTL A e A1: prorogati gli orari fino al 30 aprile

Il Commissario Prefettizio ha f irmat o l’ordinanza con cui vengono confermati gli orari già in vigore

Prorogati fino al 30 aprile 2021 gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A e A1.

Questa la decisione contenuta nell’ordinanza firmata nel pomeriggio dal Commissario Prefettizio che, alla luce della notevole diminuzione del traffico veicolare conseguente alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate a livello statale e regionale, ha ritenuto necessario consentire con facilità l’accesso all’area rientrante nella ZTL A, mantenendo invece le limitazioni d’accesso alla ZTL A1 vista anche la presenza limitata di aree di parcheggio principalmente riservate ai residenti.

La ZTL A continua quindi ad essere accessibile h24, con i varchi aperti in viale Giacomo Matteotti e in via Filitteria, mentre restano invariati gli orari per la ZTL A1 (ingressi da via della trattoria e dal secondo tratto di via Brignone, all’altezza della chiesa di Sant’Ansano), dove il transito e la sosta non saranno possibili per i non autorizzati sia nei feriali che nei giorni prefestivi e festivi.

Confermata, sempre fino al 30 aprile, anche la disciplina oraria dei parcheggi di struttura e dei percorsi meccanizzati.