Zone a traffico limitato: nuova disciplina della circolazione

Firmata l’ordinanza che sarà in vigore dal 1 giugno al 1 ottobre 2023

Definita la nuova disciplina della circolazione della Zona a Traffico Limitato A. Da giovedì 1 giugno e fino al 1 ottobre l’accesso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura sarà consentito, nei giorni feriali, dalle ore 6.00 alle ore 19.30, mentre nei prefestivi e festivi saranno chiusi h24.

Invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano): per i non autorizzati l’accesso non sarà consentito sia nei giornali feriali che nei prefestivi e festivi. Dal 1 giugno al 1 ottobre, sempre nella ZTL A1, è istituito il divieto di transito per ciclomotori e motocicli. Ai residenti o dimoranti è rilasciato un permesso per il transito e la sosta di ogni ciclomotore di proprietà (i permessi potranno essere richiesti alla centrale operativa della Polizia Locale in piazza Garibaldi n. 42).

Per quanto riguarda i parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina l’apertura resterà garantita h24, sia nei feriali che nei festivi. Diverso il discorso relativo agli orari dei percorsi di collegamento al centro storico.

I tapis roulant e gli ascensori da Spoletosfera a piazza della Libertà saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 20.30 e, nei prefestivi e festivi, dalle ore 8.00 alle 23.00.

Le scale mobili dalla Ponzianina al Giro della Rocca, così come l’ascensore per piazza della Signoria, saranno aperti dalla domenica al giovedì e nei festivi dalle ore 7.15 alle 20.30 e il venerdì e prefestivi dalle ore 7.15 alle 23.00, mentre gli ascensori per accedere alla Rocca Albornoz saranno fruibili tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 19.30.

I collegamenti dal parcheggio Posterna in direzione piazza Campello e verso la Torre dell’Olio avranno invece come orario di apertura 7.00 – 23.00 dal lunedì al giovedì e nei festivi e 7.00 – 1.00 il venerdì ed i prefestivi.