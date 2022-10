Zone a Traffico Limitato: cosa cambia dal 31 ottobre

I parcheggi Posterna e Spoletosfera gratis dalle ore 19.30 alle 3.00 e per le soste di durata non superiore ai 30 minuti

Nuova ordinanza sindacale per gli orari delle Zone a Traffico Limitato A e A1. Firmata stamattina dal sindaco Andrea Sisti prevede le nuove disposizioni che, a partire da lunedì 31 ottobre, regoleranno l’accesso al centro storico della città.

Nello specifico il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di Viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura, dal 31 ottobre 2022 al 31 Maggio 2023 saranno consentiti tutti i giorni senza limiti di orario, dal lunedì al venerdì, mentre saranno vietati ai non autorizzati dalle ore 19 alle ore 24 del sabato e h24 nei festivi.

Per quanto riguarda il transito e la sosta nella ZTLA1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano), sempre dal 31 ottobre 2022 al 31 maggio 2023, saranno vietati, ai non autorizzati, h24 e 7 giorni su 7.

Cambiano invece gli orari di apertura dei percorsi della mobilità alternativa. Con i parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina aperti 7 giorni su 7 h24, dal 31 ottobre 2022 al 31 maggio 2023 i percorsi avranno i seguenti orari:

tapis roulant Spoletosfera – piazza della Libertà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.30 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30;

scale mobili ponte della Ponzianina – Rocca aperte dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30;

l’ascensore di piazza della Signoria (via del Seminario) aperto dalla domenica al giovedì e festivi dalle 7.30 alle 20.00 ed il venerdì e prefestivi dalle 8.30 alle 20.30;

gli ascensori per la Rocca Albornoz aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30;

i tapis roulant e gli ascensori dalla Posterna a piazza Campello, così come le scale mobili e gli ascensori che collegano il parcheggio Posterna a piazza Moretti saranno aperti dalle 7.00 alle 21.00 dal lunedì al giovedì e nei festivi, mentre venerdì e prefestivi l’apertura è garantita dalle 7.00 alle 24.00.

Confermata la gratuità dei parcheggi Posterna e Spoletosfera dalle ore 19.30 alle ore 3.00 e per le soste di durata non superiore ai 30 minuti.​