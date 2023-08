Zona PEEP di San Nicolò, Sergio Grifoni ne chiede la riqualificazione

Depositata una mozione per “Elaborare un progetto integrato straordinario”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo della mozione presentata dal Consigliere Comunale Sergio Grifoni:

Il sottoscritto Consigliere Comunale presenta la seguente Mozione Consigliare con l’auspicio di una celere discussione.

“Il Consiglio Comunale di Spoleto

RICORDATO CHE

nei primi anni ottanta, l’allora Amministrazione Comunale, predispose il Piano Regolatore affidandone la elaborazione all’architetto De Luca, con il chiaro indirizzo, tra l’altro, di prevedere una ampia area per l’attuazione degli allora innovativi Programmi di Edilizia Economica e Popolare, cosiddette zone PEEP;

RICORDATO ALTRESI’

Come l’area in parola fu individuata in un ampio terreno a ridosso della chiesa di San Nicolò, dove gravavano soltanto alcuni casolari semi abbandonati ed una fabbrica di mattonelle, quindi atta allo scopo prefissato;

APPURATO

Che, nell’arco di pochissimi anni, vennero costituite delle Cooperative edilizie con la specifica finalità di garantire una civile abitazione attraverso un sistema economico e finanziario particolarmente favorevole, fenomeno questo che causò l’inevitabile trasferimento di molti nuclei famigliari, soprattutto dal centro storico;

APPURATO ALTRESI’



Che allo stato attuale sono circa cinquecento le famiglie che risiedono in tale area, diventata ormai il più popolato quartiere residenziale cittadino, con tutti i pro ed i contro che tale status demografico porta con se;

RISCONTRATO CHE

l’intera area, non solo presenta una marginale superficie verde da adibire a specifiche funzioni ricreative, ambientali e culturali, ma la stessa non sempre è curata nei modi appropriati, con strade mal ridotte, appezzamenti erbosi soventemente trascurati e un carente decoro urbano;

RISCONTRATO ALTRESI’ CHE



Nonostante la presenza di tale significativo numero di famiglie, non esiste un appropriato parco giochi per bambini e una attrezzata area ricreativa da mettere a disposizione delle persone, soprattutto anziane, che devono ora accontentarsi di sparute panchine posizionate ai margine delle aree stesse.

p.t.q.s.

IMPEGNA

Il Sindaco di Spoleto e l’Amministrazione Comunale a:



Attivarsi immediatamente per elaborare un PROGETTO INTEGRATO STRAORDINARIO affinchè, nell’area su richiamata, venga previsto:

1) La ripulitura immediata delle erbe infestanti e dei rifiuti presenti nelle aree verdi adiacenti le strutture abitative di che trattasi;

2) L’allestimento di un attrezzato spazio da adibire a parco giochi per bambini e ad attività motoria, nonché la messa a punto di strutture da destinare ad attività di socializzazione in generale. Spazio che potrebbe, per esempio, essere individuato nell’area verde frapposta fra via Lorenzo Betti e via del Risorgimento, laddove cioè è presente anche un pozzo, di proprietà comunale, utile per eventuali necessarie irrigazioni.

3) L’eventuale coinvolgimento preventivo della popolazione ivi residente, al fine di ricevere utili suggerimenti per elaborare in maniera compiuta il suddetto progetto.



Spoleto, lì 7 agosto 2023

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni