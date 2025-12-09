ZES Unica e legge di Bilancio: incontro per le imprese a Spoleto

  • Redazione
  • Dicembre 9, 2025
  Convegni
    • Domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 14:45, all’Hotel dei Duchi a Spoleto, c’è l’incontro informativo promosso da Confcommercio Umbria e Confcommercio Spoleto e comprensorio sulle novità introdotte dalla ZES Unica per l’Umbria – lo strumento che punta a favorire investimenti, sviluppo e semplificazioni per le imprese – e gli aggiornamenti fiscali che saranno introdotti dalla legge di Bilancio.

    Dopo i saluti di Tommaso Barbanera, presidente di Confcommercio Spoleto, interverranno: Domenico Rizzi – Settore Politiche di Coesione, Confcommercio Imprese per l’Italia – Riccardo Rossini e Fabio Settequattrini – Ufficio Incentivi, Confcommercio Umbria – Francesca Sollevanti – Responsabile fiscale Seac Confcommercio Umbria.

    L’incontro offrirà alle imprese una panoramica chiara e aggiornata su strumenti, requisiti e vantaggi collegati alla ZES Unica, oltre a un focus sulle principali misure fiscali previste dalla legge di Bilancio.

    Al termine, è previsto un ampio spazio per domande e approfondimenti pratici. Un’occasione utile per verificare come cogliere al meglio le opportunità disponibili e quali agevolazioni possono essere immediatamente attivate.

     

    L’incontro è aperto a tutti.

