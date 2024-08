“Yamaguchi monogatari”, fotografi spoletini e giapponesi si incontrano a Spoleto

Sabato 24 agosto alle ore 18.30 nella Galleria Polid’arte in via del Duomo sarà inaugurata la mostra fotografica “Yamaguchi monogatari” che sarà visitabile fino a lunedì 2 settembre tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00. Alla cerimonia di inaugurazione sarà organizzato un brindisi d’apertura con il Sakè, il famoso vino di riso tipico del Giappone.

L’evento, patrocinato dal Comune di Spoleto, dal Comune di Yamaguchi, dal Comune di Hirao, dall’Istituto giapponese di cultura a Roma e dalla Associazione culturale YOVe’ST Yamaguchi, che ne è anche l’ente organizzatore, vedrà la partecipazione dei fotografi Roberto Pibiri, Massimo Biondini, Yukiharu Tanabe, Tomoyuki Hatatani, Ken Matsuda, Kyota Tomoda, Asuka Kaizaki, Ken Kaizaki, Satoshi Hashimoto e Takako Yamamoto.

L’Associazione culturale italo giapponese YOVe’ST Yamaguchi, che 2017 si occupa di organizzare eventi musicali, mostre d’ arte contemporanea, mostre fotografiche, corsi di cucina e preparati della tradizione culinaria italiana, fa parte dell’Associazione Yamaguchi Kokusai Friends Net.

In occasione dell’iniziativa, al piano terra di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, sarà proiettato un loop fotografico realizzato dai fotografi partecipanti alla mostra.

L’idea di realizzare la mostra fotografica “Yamaguchi monogatari”, nata nel 2019 quando un primo gruppo di fotografi provenienti dalla città giapponese ha organizzato una prima mostra a Spoleto dal titolo “Spoleto incontra Yamaguchi” nei locali dell’ex Monte di Pietà in via Saffi, è stata rinnovata nel 2022 con un incontro pubblico dell’organizzatore Roberto Pibiri con l’assessore Danilo Chiodetti intervistato dalla giornalista Antonella Manni nelle sale della Biblioteca comunale.

Il progetto, che ha come finalità lo scambio culturale, attraverso l’ arte, tra Spoleto e il Giappone iniziato già dal 2015 con la prima mostra d’arte contemporanea “OVe’ST” realizzata in collaborazione con gli artisti della Biennale d’arte contemporanea di Himeji a palazzo Leonetti Luparini, ha preso il via grazie anche a “Paesi”, mostra fotografica che si svolge ormai da 7 anni a Yamaguchi e che vede ogni anno la partecipazione di fotografi di Spoleto e dintorni in dialogo con i fotografi della prefettura di Yamaguchi.

Yamaguchi è una città situata nella zona sud ovest dell’isola principale, Honshu, dell’arcipelago giapponese. Città storica, sede dell’omonima Prefettura ricca di fascino culturale e con una natura ricca di foreste, canyon e corsi d’acqua spettacolari nonché monumenti storici di rilevante importanza. È chiamata la piccola Kyoto dell’ovest. Dalla classifica mondiale del New York Times per il 2024, Yamaguchi risulta come seconda città e prefettura da visitare dopo Parigi.