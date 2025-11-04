XXI edizione del corso di giornalismo “Walter Tobagi” – Conferenza inaugurale 14 novembre ore 16

Prenderà il via a Spoleto venerdì 14 novembre 2025 alle ore 16, nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi sede del Consorzio della Bonificazione Umbra (Via Arco di Druso, 37), la XXI edizione del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” che da quest’anno cambia nome in “Corso di Giornalismo Walter Tobagi. Per una cultura dell’informazione. Dalla carta stampata alle nuove tecnologie”. La conferenza inaugurale dell’iniziativa nella sua nuova veste, più incentrata sul giornalismo in relazione ai nuovi strumenti tecnologici, sarà tenuta dai giornalisti Riccardo Oldani e Carlo Casoli sul tema “Giornalismo e Intelligenza Artificiale: Allarme Informazione?”. Interverrà Luca Benedetti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Introduce Simonetta Marucci, nuova presidente Associazione “Amici di Spoleto” Ets, saluti istituzionali: sindaco del Comune di Spoleto, Andrea Sisti, Luigina Renzi, assessore alla formazione del Comune di Spoleto, Candia Marcucci, direttrice Consorzio bonificazione Umbra, dirigenti scolastici, Roberta Galassi, Mauro Pescetelli. Coordina: Antonella Manni. L’evento è valido per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti delle scuole medie superiori della città, è organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto onlus per ricordare la figura del giornalista Walter Tobagi, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano da un commando terroristico il 28 maggio 1980. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Spoleto, la Rocca Albornoz e Museo del Ducato di Spoleto, con l’Associazione Stampa Umbra, con Unione Stampa Periodica Italiana e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”.

RICCARDO OLDANI Giornalista e scrittore scientifico, scrive di scienza e tecnologia su varie testate, divulgative e di settore, come Focus, Nòva de Il Sole 24 Ore, Tecn’è e We Robots e ha pubblicato articoli su tutte le principali testate italiane a tema scientifico, come Airone, Quark, Newton, Le Scienze, National Geographic Italia. Ha anche scritto due libri: “Spaghetti Robot”, per Codice Edizioni, e “Il Tempo è Atomico”, edito da Hoepli, e curato un blog sulla robotica sul sito di Le Scienze. Segue in particolare il tema del rapporto tra uomo e tecnologia, con un focus specifico su robot, intelligenza artificiale e digitalizzazione.

CARLO CASOLI Giornalista nato a Torino nel 1963, Inizia il suo percorso giornalistico nel 1985 presso il settimanale La voce del popolo. Dal 1991 collabora con l’Ufficio Stampa della Rai a Roma; nel 1994 diventa giornalista professionista e si trasferisce alla redazione della Testata Giornalistica Regionale della Lombardia, passando poi alla cronaca nera e giudiziaria, dove segue inchieste e processi milanesi. Dal 2009 responsabile dell’Ufficio Stampa Rai di Milano e Torino. Dal 2011 membro del Comitato di indirizzo del Master in Giornalismo presso la Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano e dal 2013 tutor di giornalismo televisivo presso lo stesso Master. Premiato come “Cronista dell’Anno” dall’Unione Cronisti Italiani nel 2000 e dal Gruppo Cronisti Lombardi nel 2003 per il suo impegno nel giornalismo giudiziario.

Il Corso di giornalismo “Walter Tobagi” prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi elaboreranno podcast, sperimenteranno la realizzazione di servizi giornalistici radiofonici e televisivi oltre a contribuire ad una pubblicazione giornalistica di carta stampata come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”.

Questa edizione dell’iniziativa vede la partecipazione dell‘Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con due classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli e Simona Del Bello, e tre classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” del Liceo scientifico attraverso la formula dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), referente la professoressa Paola Salvatori, grazie alla rinnovata convenzione tra la scuola e la Valle Umbria Servizi s.p.a. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi elaboreranno una pubblicazione giornalistica, come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”, dedicata alle attività e ai progetti sul territorio della stessa Valle Umbria Servizi.

Il Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi si avvale anche della collaborazione della Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia.

Il Corso, si svilupperà in un laboratorio di giornalismo scritto per la prima annualità, mentre la seconda annualità del Corso comprende seminari sul giornalismo online (realizzato in collaborazione con USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, tenuto da Sara Cipriani, vice segretario generale Uspi e direttore Tuttoggi.info) al quale seguono lezioni sul giornalismo radiofonico (con Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo (Antonella Marietti del Tg regionale della Rai, avvalendosi del supporto tecnico di Alessandro Pratelli con la collaborazione di Enrico Carletti) per la realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni con Sara Galardini del Comune di Spoleto, insieme a Davide Fabrizi capo ufficio stampa del Comune di Spoleto, per la prima annualità comprenderà incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Italo Carmignani (vicecaporedattore del Messaggero Umbria), Roberto Conticelli (già capo redattore de La Nazione Umbria), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info) e Francesco de Augustinis che presenterà ad alcune classi i suoi documentari di inchieste sull’ambiente oltre a Davide Fabrizi dell’Ufficio Stampa del Comune di Spoleto che terrà una lezione sulla comunicazione istituzionale.

Per la fine del Corso i ragazzi produrranno un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, mentre i partecipanti alla seconda annualità realizzeranno una trasmissione televisiva. I lavori svolti dalle scuole coinvolte nel Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” saranno presentati nell’ambito di un evento che si terrà giovedì 28 maggio 2026, ricorrenza della uccisione di Walter Tobagi.

In occasione della cerimonia conclusiva, all’autore (o agli autori) dell’elaborato ritenuto più incisivo e originale tra quelli realizzati dai ragazzi del Corso “Tobagi” della prima annualità (giornalismo scritto), l’Associazione Amici di Spoleto attribuirà un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso. All’elaborato che sarà ritenuto dai coordinatori di particolare interesse, verrà invece attribuito un riconoscimento in ricordo di Walter Tobagi.

Quale tema conduttore degli elaborati, quest’anno, in accordo con il Comune di Spoleto si propone una citazione tratta da Eugenio Montale (Auto da Fé, 1966): “L’importante è di sapere se l’uomo sarà il padrone del suo avvenire o se l’avvenire sarà padrone dell’uomo. Tertium non datur. La prima ipotesi è il progresso, la seconda è la catastrofe”.