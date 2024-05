Sabato 25 maggio in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo minerario, sono in programma alcune iniziative nella sede del Museo delle Miniere di Morgnano.

Il primo appuntamento è alle ore 15.00 al Museo delle Miniere per partecipare ad un trekking nel percorso dei minatori curato dal MUST, Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto e si prosegue alle ore 16.30 con una visita guidata nel museo del Pozzo Orlando.

Alle ore 17.00 si terrà la presentazione della tesi di laurea sul progetto architettonico del museo delle miniere realizzata da Marco Acciaio che dialogherà con Saverio Verini, direttore dei Musei civici di Spoleto.

L’iniziativa, promossa da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) è realizzata dalla Associazione Amici delle Miniere, che ha aderito fin dal primo anno alla Giornata Nazionale delle Miniere di istituzione come prima associazione in Umbria, con la collaborazione del Comune di Spoleto e i Musei Civici.