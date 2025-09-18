World Cleanup Day: iniziativa di Retake Spoleto domenica 21 settembre

Iniziativa a Spoleto per il World Cleanup Day, la più grande giornata di pulizia civica a livello globale. Domenica 21 settembre alle ore 9.30 il gruppo di volontari di Retake Spoleto ha organizzato una mattinata di pulizia e decoro urbano per ripulire alcune parti della città dai rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto ambientale.

L’iniziativa si concentrerà in via Caduti di Nassiriya e piazza Polvani (il punto di ritrovo sarà in largo Antonelli, nel parcheggio adiacente l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato), aree individuate per l’intervento. I volontari di Retake, armati di guanti e sacchi, si impegneranno nella rimozione di rifiuti abbandonati e nella pulizia delle aree verdi e delle strade.

All’appuntamento sarà presente l’assessora all’ambiente Agnese Protasi a testimonianza, dopo la sottoscrizione del Protocollo di intesa firmato quest’estate con Retake, del sostegno dell’amministrazione alle iniziativa legate a​lle tematiche ambientali.

“ Eventi come il World Cleanup Day sono fondamentali non solo per pulire concretamente le nostre città, ma anche per rafforzare il senso di comunità e la responsabilità civica – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – Ringrazio Retake Spoleto per il loro instancabile impegno: sono un esempio di cittadinanza attiva e un prezioso aiuto per la nostra amministrazione”.

I volontari invitano tutti i cittadini a partecipare a contribuire a rendere la città più bella e a lanciare un segnale forte contro l’inciviltà.