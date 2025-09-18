World Cleanup Day: iniziativa di Retake Spoleto domenica 21 settembre

Iniziativa a Spoleto per il World Cleanup Day, la più grande giornata di pulizia civica a livello globale. Domenica 21 settembre alle ore 9.30 il gruppo di volontari di Retake Spoleto ha organizzato una mattinata di pulizia e decoro urbano per ripulire alcune parti della città dai rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto ambientale.
L’iniziativa si concentrerà in via Caduti di Nassiriya e piazza Polvani (il punto di ritrovo sarà in largo Antonelli, nel parcheggio adiacente l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato), aree individuate per l’intervento. I volontari di Retake, armati di guanti e sacchi, si impegneranno nella rimozione di rifiuti abbandonati e nella pulizia delle aree verdi e delle strade.
All’appuntamento sarà presente l’assessora all’ambiente Agnese Protasi a testimonianza, dopo la sottoscrizione del Protocollo di intesa firmato quest’estate con Retake, del sostegno dell’amministrazione alle iniziativa legate alle tematiche ambientali.
“Eventi come il World Cleanup Day sono fondamentali non solo per pulire concretamente le nostre città, ma anche per rafforzare il senso di comunità e la responsabilità civica – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – Ringrazio Retake Spoleto per il loro instancabile impegno: sono un esempio di cittadinanza attiva e un prezioso aiuto per la nostra amministrazione”.
I volontari invitano tutti i cittadini a partecipare a contribuire a rendere la città più bella e a lanciare un segnale forte contro l’inciviltà.
Lascia un commento