Whatsapp in Comune: attivo il nuovo servizio di comunicazione

È attivo da oggi “Whatsapp in Comune”, il nuovo servizio di comunicazione con cui il Comune di Spoleto invierà ai cittadini, ogni giovedì entro le ore 14.00, informazioni istituzionali, di pubblica utilità e interesse generale.

Nello specifico il servizio ha lo scopo di informare su servizi comunali, eventi, scadenze, viabilità e, quando necessario, verrà utilizzato anche per inviare comunicazioni in occasione di situazioni di emergenza.

Per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare l’applicazione WhatsApp, inserire tra i propri contatti il numero 3346051537 ed inviare un messaggio scrivendo “ATTIVA” (allo stesso modo per cancellarsi inviare un messaggio con “Cancellami”).

Con l’invio del messaggio di iscrizione il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Spoleto a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l’invito a leggere l’Informativa sul trattamento dei dati personali che sarà inviata contestualmente e che si intenderà così accettata (tutte le informazioni sono disponibili al link https://bit.ly/SpoletoWAInComune.

“WhatsApp è un canale di comunicazione che ci consente di rendere più semplice e tempestiva l’informazione da parte del Comune e di raggiungere il maggior numero di cittadini – ha dichiarato l’assessore Letizia Pesci – Siamo dentro un percorso di potenziamento dei nostri servizi digitali e di comunicazione. In questa prima fase il servizio sarà unidirezionale, ma stiamo lavorando all’organizzazione di un back office in grado di gestire in futuro anche le eventuali segnalazioni che potrebbero arrivare da parte dei cittadini”.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, funzionalità che garantisce la privacy degli utenti, in quanto nessuno potrà vedere i contatti presenti nella lista. Le comunicazioni verranno inviate ogni settimana entro le ore 14.00 del giovedì. Nel caso in cui si verificassero situazioni eccezionali o di emergenza, il Comune di Spoleto utilizzerà il servizio nei giorni e negli orari più idonei ad inviare una comunicazione efficace e tempestiva.