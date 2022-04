Webinar gratuito di Confartigianato Imprese Perugia per approfondire le modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008

Martedi 12 aprile 2022 a partire dalle ore 10.30

Confartigianato Imprese Perugia ha organizzato un webinar gratuito che si terra’ martedi 12 aprile 2022 a partire dalle ore 10,30 per approfondire le modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008.

Come noto la conversione in Legge del Decreto 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2021, n. 252, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) che sono immediatamente operative in mancanza di un adeguato regime transitorio. Le novità più importanti riguardano:

1.Obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro,

2.Nuovi obblighi e responsabilità per i Preposti aziendali, compreso l’obbligo di designazione da parte del Datore di Lavoro,

3.L’impiego per le attività di vigilanza anche del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),

4.La sospensione dell’attività produttiva nel caso di gravi mancanze in materia di sicurezza.

Parteciperanno in qualità di relatori, la Dott.ssa Maria Mancuso, Resp P.O. Vigilanza -ITL Perugia, l’ Ing. Laura Marcaccioli, Responsabile Team Vigilanza 2, ITL Perugia e il Dott. Giorgio Miscetti, Direttore Dipartimento di Prevenzione, USL 1 Umbria .

Il webinar e’ rivolto a tutte le imprese artigiane e ai loro consulenti dell’Area Ambiente e Sicurezza e sarà l’occasione per approfondire e fare il punto sulle novità’ e sulle modalità di immediata applicazione delle stesse.

Per ricevere il link di accesso si prega inviare una mail a felicita.grisanti@confartigianatoperugia.com entro l’11.04.2022

Per ulteriori informazioni si può’ contattare Confartigianato Imprese Perugia, 3358380040 oppure 345 3369641.