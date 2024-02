VUSINFORMA: Il nuovo servizio whatsapp di Valle Umbra Servizi

Restare informato da oggi è più comodo, facile e gratuito

A partire da Lunedì 5 Febbraio 2024 sarà attivo “VUSinforma”, il nuovo servizio con cui Valle Umbra Servizi S.p.A trasmette agli utenti informazioni di pubblica utilità sfruttando l’applicazione Whatsapp.

È uno strumento di comunicazione utilizzato per rendere più semplice e tempestiva l’informazione e raggiungere il maggior numero di utenti.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, funzione che permette di inviare lo stesso messaggio a più utenti contemporaneamente garantendone la privacy, in quanto nessuno potrà vedere i contatti presenti nella lista.

Il servizio ha lo scopo di informare gli utenti su avvisi riguardanti i servizi forniti dalla società (guasti, interruzioni, lavori programmati, emergenze, iniziative, aggiornamenti etc).

Per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’applicazione di WhatsApp, inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero 3384965581ed inviare un messaggio con il seguente testo: “ISCRIVIMI + COMUNE DI RESIDENZA” (per cancellarsi inviare un messaggio con “CANCELLAMI”).

L’iscrizione e la registrazione al servizio sono gratuite.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza la Valle Umbra Servizi SpA a trasmettere informazioni tramite WhatsApp.

All’atto dell’iscrizione, l’utente riceverà un messaggio di benvenuto e l’invito a leggere l’Informativa sul trattamento dei dati personali, che sarà inviata contestualmente e che si intenderà così accettata.

Il sistema di messaggistica di “VUSinforma” è un servizio NO REPLY che non prevede la ricezione di comunicazioni (messaggi, chiamate etc.) in entrata e, conseguentemente, feedback da parte di Valle Umbra Servizi Spa.

“VUSinforma” si affianca ai canali di comunicazione già esistenti e nasce nell’ottica di costante miglioramento del servizio all’utenza.