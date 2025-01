VUS: online tutti i progetti finanziati con oltre 47 milioni dal PNRR

Da oggi è attiva sul sito ufficiale di Valle Umbra Servizi www.valleumbraservizi.it una sezione dedicata ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La multiutility umbra ha ottenuto finanziamenti per oltre 47 milioni di euro nel periodo 2021-2026, destinati alla realizzazione di interventi strategici per il miglioramento delle infrastrutture idriche, l’efficienza dei sistemi di fognatura, depurazione e del trattamento dei fanghi.

La nuova pagina web rappresenta una finestra aperta sulla pianificazione e l’attuazione dei progetti finanziati, offrendo una panoramica dettagliata degli interventi in corso e dei benefici attesi per i territori serviti.

La sezione dedicata ai progetti PNRR è suddivisa in quattro aree tematiche:

VUS-Stainability 4.0 – Gestione avanzata delle risorse idriche nei 22 comuni serviti

Il progetto si propone di ridurre le perdite idriche grazie alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti di distribuzione. Sono previsti interventi innovativi, come l’installazione di sistemi smart metering presso le utenze e il rinnovo di condotte obsolete, la gestione della rete basata su logiche avanzate di asset management e la distrettualizzazione di oltre 2.500 km di rete entro marzo 2026.

L’obiettivo è garantire una gestione più sostenibile e intelligente della risorsa idrica sull’intero territorio servito.

Fognature della Valnerina

Interventi mirati a migliorare le reti fognarie nelle aree critiche della Valnerina, con l’obiettivo di preservare la qualità delle acque del fiume Nera. Le opere coinvolgeranno località come Norcia, Scheggino e Cascia, garantendo infrastrutture più moderne e adeguate.

Sfioratori di Spoleto – Potenziamento del sistema fognario

Gli interventi si concentrano sul potenziamento del sistema fognario di Spoleto, con opere volte alla separazione delle acque meteoriche da quelle nere, riducendo così l’impatto ambientale e ottimizzando il funzionamento del locale depuratore.

Biogas Casone – Innovazione nella gestione dei fanghi

L’obiettivo di questo progetto è la riqualificazione della linea fanghi e la produzione di biometano presso il depuratore di Casone (Foligno), trasformando i fanghi di depurazione in energia rinnovabile si riducono le emissioni di CO2 e si evita di smaltirli in discarica.

La nuova sezione del sito Valle Umbra Servizi (Link alla sezione PNRR) consente ai cittadini di consultare tutte le informazioni relative ai progetti in modo semplice e intuitivo. Ogni pagina dedicata offre dettagli sugli obiettivi, lo stato di avanzamento e i finanziamenti destinati, in un’ottica di massima trasparenza e coinvolgimento della comunità. I progetti PNRR di Valle Umbra Servizi rappresentano un passo significativo verso la transizione ecologica e il miglioramento dei servizi pubblici essenziali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e innovazione richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Industriale dell’Azienda.

Per maggiori dettagli, visita la sezione PNRR: www.valleumbraservizi.it/pnrr