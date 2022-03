“Vus, ‘nascosto’ il piano industriale presentato da due mesi”

Le parole del consigliere Giancarlo Cintioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Raccolta e gestione dei rifiuti, pulizia e decoro della città e delle frazioni, situazione del personale. La Vus è nell’occhio del ciclone, e arriva una notizia clamorosa quanto sconcertante: “Ho appreso ieri –rivela il consigliere di Insieme per Spoleto Giancarlo Cintioli- che da due mesi è stato presentato al sindaco Sisti il piano industriale della Vus, lo strumento fondamentale per programmare qualsiasi azione di rilancio per l’attività e la gestione dell’azienda di servizi. Ma questo piano evidentemente è stato chiuso in qualche cassetto, visto che nessuno in Comune pare sia stato informato della sua predisposizione e del suo contenuto. Soprattutto non ne è stato informato il Consiglio comunale, e credo neppure il Pd, partito di maggioranza che in questi giorni è uscito con un comunicato nel quale, affrontando la questione Vus, non fa alcun riferimento al piano industriale dell’azienda”.

Il pericolo, sottolinea Cintioli, è che si voglia distogliere l’attenzione dai problemi reali e dalle effettive responsabilità, puntando l’indice sui dipendenti, costretti ad operare in condizioni di oggettiva difficoltà, invece di guardare a chi deve indicare e valutare gli indirizzi, proprio attraverso strumenti come il piano industriale. Con in primo piano la proprietà, rappresentata dai Comuni. Per questo diventa estremamente urgente poter esaminare il piano industriale nelle sede più opportuna, il Consiglio Comunale.