Vus: letturisti tagliati fuori dal cambio appalto

Taborro (Filcams Cgil): “Chiediamo il rispetto della clausola sociale”

Il loro appalto è scaduto in piena emergenza coronavirus e ora 9 letturisti, che lavorano da anni attraverso ditte terze per Vus (Valle umbra servizi) nella lettura dei contatori, si ritrovano tagliati fuori, nonostante la clausola sociale che dovrebbe garantire loro il posto di lavoro. “Questa è un’altra storia che dimostra come l’emergenza sanitaria non abbia insegnato nulla sul fronte del rispetto dei lavoratori e dei loro diritti – afferma Cristina Taborro, della Filcams Cgil di Perugia – perché questi lavoratori, che hanno sempre operato per Vus, seppure attraverso ditte appaltatrici, si sono ritrovati prima disoccupati per l’interruzione del servizio e ora, con la nuova aggiudicazione dell’appalto da parte di AeG Spa, sostanzialmente posti di fronte a una scelta impossibile: mettersi l’uno contro l’altro per conservare il posto di lavoro, oppure rifiutarsi e venire semplicemente rimpiazzati con altri lavoratori”.

L’azienda subentrante, infatti, ha proposto ai lavoratori un contratto di prova di un mese al termine del quale solo 5 di loro sarebbero stati assunti (e comunque con contratti a termine). Ma c’è di più: “Gli unici lavoratori rientrati finora sono i pochi non iscritti alla Cgil – sottolinea Cristina Taborro – e non crediamo sia un caso, quanto piuttosto una palese volontà di colpire i lavoratori che provano ad organizzarsi e quindi una evidente violazione dei diritti sindacali”

La Filcams Cgil chiede dunque il pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato d’appalto, a partire dalla clausola sociale e chiama a responsabilità in primo luogo il committente, cioè Vus. “Chiediamo rispetto per questi lavoratori e soprattutto per gli accordi sottoscritti – conclude Taborro – Non è possibile pensare di ripartire speculando sulla pelle di chi lavora”.

